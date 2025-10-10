Mulher matou 10 cães em teste para assassinar idoso com feijoada envenenada

A mulher presa por suspeita de participação no assassinato de um idoso, envenenado ao comer uma feijoada em abril deste ano, no Rio de Janeiro, teria matado 10 cachorros para testar o efeito do veneno antes de colocar na comida da vítima.

O que aconteceu

Suspeita, identificada como Ana Paula Veloso, 36, teria sido contratada pela filha do idoso para matá-lo. Ela, que é natural do Rio, mas estava morando em Guarulhos (SP), viajou para Duque de Caxias (RJ), com o propósito de assassinar Neil Corrêa da Silva, 65. As informações são das polícias do Rio e de São Paulo que trabalham juntas no caso.

Ana Paula testou a potência do veneno em 10 cachorros. Conforme a investigação, ela quis "testar o método e o tempo" de ação do chumbinho nos bichos para saber a dosagem correta a ser colocada na feijoada comida pelo idoso.