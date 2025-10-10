São Paulo confirma 25 casos de intoxicação por metanol e investiga mais 160

O governo de São Paulo informou hoje que há 25 casos confirmados de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas e outros 160 em investigação.

O que aconteceu

Entre os 25 casos confirmados, cinco resultaram em morte: três homens de 54, 46 e 45 anos, moradores de São Paulo; uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo; e um homem de 23 anos, de Osasco. Outros seis óbitos seguem em investigação. O número de casos descartados subiu para 189, após a análise de 37 novas amostras clínicas e epidemiológicas.

Também subiu para 49 o número total de presos por irregularidades em bebidas em 2025. Força-tarefa criada para combater a venda de bebidas adulteradas prendeu três pessoas entre quinta (9) e sexta (10). As autoridades estaduais reforçaram as ações de fiscalização e saúde desde os primeiros registros de intoxicação, em setembro.