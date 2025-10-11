Anvisa apreende e proíbe venda de oito produtos para alisamento de cabelos

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) apreendeu oito produtos para alisamento de cabelo das empresas Anne Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda. e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação e propaganda dos mesmos.

O que aconteceu

Os produtos não tinham registro na Anvisa. Os cosméticos apreendidos eram utilizados em procedimentos como botox e selagem térmica — tratamentos procurados por quem busca alisar o cabelo.

Todos os lotes dos oito produtos da Anne Ind. estão proibidos de serem vendidos e fabricados. São eles: