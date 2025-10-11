Assine UOL
Cotidiano

Colégio Santa Cruz apura caso de racismo e antissemitismo contra professor

Luiza Vidal
Do UOL, em São Paulo
Colégio Santa Cruz, tradicional escola de elite na zona oeste de São Paulo
Colégio Santa Cruz, tradicional escola de elite na zona oeste de São Paulo Imagem: Reprodução/Google Street View

O colégio Santa Cruz, na zona oeste de São Paulo, investiga um caso de racismo e antissemitismo contra um professor. Alunos do grêmio estudantil divulgaram ontem uma nota de repúdio sobre o caso.

O que aconteceu

Aluno teria entregue uma suástica ao professor, que é negro. De acordo com relatos de pais de alunos do colégio, o garoto costumava desenhar o símbolo no caderno.

Santa Cruz divulgou nota informando que investiga o caso. A instituição afirma que está "realizando reuniões com os alunos envolvidos e suas famílias para a definição das medidas educacionais cabíveis".

Tais atos ferem os valores do Colégio, que repudia qualquer forma de preconceito e desrespeito ao próximo. Nossos valores são trabalhados incansavelmente pelos educadores com os estudantes.
Colégio Santa Cruz, em nota

Grêmio estudantil disse repudiar o ocorrido. No texto, alunos afirmam que se trata de um "ato de violência injustificável". "Que um aluno desta escola tenha tido o atrevimento e o despeito de entregar uma suástica nas mãos de um professor nos envergonha e horroriza profundamente".

Não bastando, somam-se a esse episódio manifestações de intolerância que vêm se repetindo entre os alunos nos últimos anos, violência cruel e injustificada que tem se alastrado impune. Ainda assim, não percam a esperança: mobilizemo-nos. Acordemos. Dessa vez não deixaremos passar, não de novo. Devemos nos manifestar e não podemos permitir o desrespeito. Grêmio Estudantil do Colégio Santa Cruz

Racismo x injúria racial

A Lei de Racismo, de 1989, engloba "os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional". O crime ocorre quando há uma discriminação generalizada contra um coletivo de pessoas. Exemplo disso seria impedir um grupo de acessar um local em decorrência da sua raça, etnia ou religião.

O autor de crime de racismo pode ter uma punição de 1 a 5 anos de prisão. Trata-se de crime inafiançável e não prescreve. Ou seja: no caso de quem está sendo julgado, não é possível pagar fiança; para a vítima, não há prazo para denunciar.

Continua após a publicidade

Já a injúria racial consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou origem a fim de atacar a dignidade de alguém de forma individual. Um exemplo de injúria racial é xingar um negro de forma pejorativa utilizando uma palavra relacionada à raça.

Saiba como denunciar

Você pode procurar delegacias especializadas, como, por exemplo, o Decradi em São Paulo e o Geacri em Goiás, ou ainda fazer um boletim de ocorrência em qualquer delegacia física ou online.

Caso seja um flagrante, ligue para o 190. Por telefone você também pode ligar no Disque 100 ou no Disque Denúncia da sua cidade.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.