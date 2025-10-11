Como metanol foi parar em bebida de bar na Mooca a partir de fábrica em SBC

Investigação revelou que os falsificadores compraram etanol em posto para batizar as bebidas, mas combustível estaria com metanol. Segundo o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, o combustível foi usado principalmente em vodcas de marcas populares. Durante a vistoria no bar, nove garrafas foram apreendidas, das quais oito apresentavam altas concentrações de metanol, variando entre 14,6% e 45,1%.

Os responsáveis pelo posto também podem responder pelas mortes causadas pela ingestão do metanol. "Eu não descarto a tese de responder como coautores num possível homicídio, seja culposo ou por associação criminosa, porque ele tem responsabilidade sobre o etanol adulterado de gasolina", disse o secretário.

Vítimas e casos confirmados

As mortes de Ricardo Lopes e Marcos Antônio Jorge Jr. foram as primeiras associadas diretamente à fábrica de São Bernardo. Ricardo, 54 anos, passou mal em 12 de setembro e morreu quatro dias depois. Ambos haviam consumido bebidas no Bar Torres.

Até o momento, o estado de São Paulo tem 25 casos confirmados de intoxicação por metanol, com 5 mortes — três homens da capital, uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo e um homem de 23 anos de Osasco. Outros 160 casos estão sob investigação, e 152 já foram descartados após análises clínicas.

Ao menos 15 bares tiveram licenças suspensas por venda irregular de bebidas. Eles estão proibidos de comercializar produtos alcoólicos. Desde 29 de setembro, já houve 24 prisões.