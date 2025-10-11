7,5 kg de glitter na casa do ex: tem como se livrar de tanto brilho?

Como retirar o glitter?

O material é bastante resistente à limpeza. O primeiro passo é eliminar o excesso do chão e da superfície dos móveis, por exemplo, tentando agrupar todo o brilho. Se for difícil demais com as mãos, é possível usar "rolinhos" com cola —aqueles para tirar pelos - ou fita adesiva, como durex ou crepe. Outra sugestão é usar um secador, que pode ajudar a dispersar o glitter seco. Na sequência, aspire e jogue o conteúdo no lixo adequado.

Caso o glitter esteja em roupas, estas devem ir para a máquina sozinhas, para que outras peças não sejam "contaminadas". Ao final do ciclo, é necessário limpar o interior da lavadora, evitando afetar outras roupas nas próximas rodadas. Deixe as peças secarem e, se o brilho ainda resistir, use novamente fita adesiva.

No interior do carro, quanto mais seco o banco, mais fácil a remoção. Num primeiro momento, aspirador de pó é a melhor alternativa, tanto para os tapetes quanto para os bancos de couro ou tecido. Secador de cabelo até pode ajudar, mas há o risco de espalhar mais ainda o brilho. Se o banco for de tecido, use uma escova de cerdas macias — como as de sapateiros — e escove-os bem antes de passar o aspirador.

Para os bancos de couro, depois de aspirar, limpe com pano úmido e, se quiser, aplique hidratante específico para o material. Detergente neutro também pode ser usado com água, aplicados em um pano. Fuja de sabão de coco, sabão em pó e líquidos multiuso, que ressecam o couro e podem manchar bancos de tecido. Outro truque que funciona bem para o couro é passar óleo de coco ou óleo hidratante infantil em algodão em bola, esfregando sobre a marca. No carpete do carro, o combo aspiração, sabão e máquina a vapor (oferecida em empresas especializadas) é o mais indicado para o brilho que não quer sair.

*Com informações de matéria publicada em 11/02/2018