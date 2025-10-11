Homens entram em vagão exclusivo para mulheres e geram confusão no RJ; veja

Dois homens foram retirados de um vagão exclusivo para mulheres no metrô do Rio de Janeiro após uma discussão com passageiras. Vídeos da confusão viralizaram nas redes sociais.

O que aconteceu

Homens entraram em vagão exclusivo para mulheres. A confusão ocorreu na segunda-feira dentro de um vagão do metrô reservado para passageiras, conforme determina a uma lei estadual. O espaço é exclusivo para mulheres nos horários de pico, entre 6h e 9h e das 17h às 20h.

Passageiras reagiram, e houve troca de insultos. Nas gravações que circulam na internet, os dois homens aparecem discutindo com mulheres e gritando. Em fala machista, um deles chama uma passageira de "mal comida".