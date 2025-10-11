Assine UOL
Homens entram em vagão exclusivo para mulheres e geram confusão no RJ; veja

Do UOL, em São Paulo

Dois homens foram retirados de um vagão exclusivo para mulheres no metrô do Rio de Janeiro após uma discussão com passageiras. Vídeos da confusão viralizaram nas redes sociais.

O que aconteceu

Homens entraram em vagão exclusivo para mulheres. A confusão ocorreu na segunda-feira dentro de um vagão do metrô reservado para passageiras, conforme determina a uma lei estadual. O espaço é exclusivo para mulheres nos horários de pico, entre 6h e 9h e das 17h às 20h.

Passageiras reagiram, e houve troca de insultos. Nas gravações que circulam na internet, os dois homens aparecem discutindo com mulheres e gritando. Em fala machista, um deles chama uma passageira de "mal comida".

Seguranças foram acionados para intervir. De acordo com o MetrôRio, a equipe de segurança foi chamada na estação Cantagalo. Os agentes orientaram os homens a deixar o vagão, mas eles se recusaram inicialmente a sair.

A dupla acabou deixando o local após nova abordagem. Um deles ainda discutiu com uma agente de segurança antes de se retirar.

O MetrôRio não informou se o caso foi registrado na polícia. Questionada pela reportagem, a assessoria de imprensa não respondeu se houve registro de ocorrência. Também não disse se os homens foram identificados.

Lei estadual garante o espaço exclusivo. A legislação que criou o vagão feminino no Rio de Janeiro foi sancionada em 2006. Ela obriga empresas de transporte ferroviário e metroviário a reservar vagões destinados apenas a mulheres. O descumprimento pode gerar multa.

