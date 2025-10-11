Polícia do DF prende filho que mantinha mãe em cárcere privado há 2 anos

Casa estava em situação precária. Segundo a polícia, todos os cômodos tinham acúmulo de lixo, além de comida podre e medicamentos espalhados. Por conta do estado do local, o ambiente tinha um cheiro muito forte.

Idosa estava sem nenhuma condição de higiene. Os policiais a encontraram bastante debilitada, com feridas abertas e as unhas sem cortar. Ela tem pressão alta, diabetes e se alimentava apenas com pão, leite, panetone e água de torneira.

Ela não saía de casa há mais de dois anos. Segundo relatou, o filho tem TOC (transtorno obsessivo-compulsivo) e impedia que ela saísse de casa, limpasse o local ou tivesse contato com outras pessoas.

Filho controlava a pensão da mãe e não permitia que ela tivesse acesso ao dinheiro. O valor era de cerca de R$ 5.000. Ele chegou a usar parte da quantia para fazer uma viagem ao Rio de Janeiro e assistir ao show da Madonna em Copacabana. Na época, deixou a mãe trancada em casa durante sua ausência.

Mulher tem outra filha, que mora longe. Segundo a própria vítima, ela mantém contato por telefone com essa mulher, que atualmente vive na Bahia.

Polícia abriu um inquérito para investigar o caso. A pena pelo crime de maus-tratos contra idoso, crime pelo qual o filho foi preso em flagrante, varia de dois a cinco anos. Também foram solicitadas medidas protetivas para a vítima ao Judiciário.