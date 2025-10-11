Assine UOL
Cotidiano

Polícia do DF prende filho que mantinha mãe em cárcere privado há 2 anos

Do UOL, em São Paulo
Fogão em péssimo estado foi encontrado na casa de idosa em cárcere
Fogão em péssimo estado foi encontrado na casa de idosa em cárcere Imagem: Divulgação/ Polícia Civil DF

A polícia do Distrito Federal prendeu em flagrante na quinta-feira (9) um homem de 49 anos que mantinha a mãe, uma idosa de 72 anos, em cárcere privado há 2 anos, vivendo em condições precárias, vítima de violência e comida escassa.

O que aconteceu

Homem foi preso pelo crime de maus-tratos. A investigação começou após uma denúncia anônima. Testemunhas disseram ouvir ofensas verbais sofridas pela idosa e que ela também era vítima de violência física. Vizinhos relataram à polícia que ouviam choros e gritos com frequência.

Suspeito se recusou a abrir o portão quando a polícia chegou ao local. Ele foi hostil com os PMs, que precisaram pedir apoio de outras equipes para controlar o comportamento agressivo antes de fazerem o resgate da idosa.

Casa estava em situação precária. Segundo a polícia, todos os cômodos tinham acúmulo de lixo, além de comida podre e medicamentos espalhados. Por conta do estado do local, o ambiente tinha um cheiro muito forte.

Idosa estava sem nenhuma condição de higiene. Os policiais a encontraram bastante debilitada, com feridas abertas e as unhas sem cortar. Ela tem pressão alta, diabetes e se alimentava apenas com pão, leite, panetone e água de torneira.

Ela não saía de casa há mais de dois anos. Segundo relatou, o filho tem TOC (transtorno obsessivo-compulsivo) e impedia que ela saísse de casa, limpasse o local ou tivesse contato com outras pessoas.

Filho controlava a pensão da mãe e não permitia que ela tivesse acesso ao dinheiro. O valor era de cerca de R$ 5.000. Ele chegou a usar parte da quantia para fazer uma viagem ao Rio de Janeiro e assistir ao show da Madonna em Copacabana. Na época, deixou a mãe trancada em casa durante sua ausência.

Mulher tem outra filha, que mora longe. Segundo a própria vítima, ela mantém contato por telefone com essa mulher, que atualmente vive na Bahia.

Polícia abriu um inquérito para investigar o caso. A pena pelo crime de maus-tratos contra idoso, crime pelo qual o filho foi preso em flagrante, varia de dois a cinco anos. Também foram solicitadas medidas protetivas para a vítima ao Judiciário.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.