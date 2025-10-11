Como detector de dinheiro falso virou arma da polícia contra metanol em SP

Com as imagens ampliadas no Comparador Espectral de Vídeo, conseguimos comparar os elementos gráficos e identificar as diferenças, além da qualidade inferior do produto falsificado, confirmando que as embalagens foram adulteradas

Nícia Harumi Koga, diretora do Núcleo de Documentoscopia da Polícia Científica de SP, ao site da Secretaria de Segurança Pública

Exames detectam metanol e outras substâncias

Depois da verificação visual, as garrafas seguem para o Núcleo de Química, onde são analisadas em laboratório. Os especialistas utilizam cromatógrafos e espectrômetros de massa, equipamentos que identificam e separam os componentes da bebida.

Esses testes permitem detectar a presença e a quantidade de metanol, uma substância altamente tóxica. "Não basta dizer se há ou não metanol. É preciso identificar quanto existe e se está acima da quantidade normal já presente em algumas bebidas", explicou o perito Alexandre Learth, do Ceap (Centro de Exames, Análises e Pesquisas) no site oficial da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo)

De acordo com SSP, bebidas falsificadas podem conter concentrações muito superiores às encontradas em produtos legítimos. A ingestão de 10 mililitros já pode causar lesões no nervo óptico, e 30 mililitros podem ser fatais.

São Paulo já contabiliza cinco óbitos confirmados por intoxicação em bebidas com metanol. O Ministério da Saúde disse ter registrado 259 notificações de intoxicação, com 24 casos confirmados e 235 em investigação. Os casos confirmados são em São Paulo (20), Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1). Outras 145 suspeitas foram descartadas.