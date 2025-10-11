Policial morre após ser baleado em assalto durante romaria a Aparecida

Um policial militar morreu após ser baleado durante um assalto enquanto caminhava com um grupo de romeiros até a cidade de Aparecida (SP). A ocorrência foi registrada no km 56 da rodovia Presidente Dutra, na cidade de Lorena, localizada a cerca de 20 km do Santuário de Aparecida.

O que aconteceu

Policial leva tiro e morre durante romaria até Aparecida. O romeiro foi atingido na madrugada por um tiro no peito e não resistiu ao ferimento, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Assaltante levou os pertences e R$ 800 do policial. A vítima ainda foi socorrida em estado gravíssimo e levada para o Hospital de Lorena, mas não resistiu. A morte foi confirmada às 2h42 da madrugada.