Polícia apreende 800 garrafas e tonéis de bebida manipulada em SP

Um homem de 42 anos foi preso ontem em uma ação contra uma fábrica clandestina de bebidas em Tatuí, interior de São Paulo. Foram apreendidas mais de 800 garrafas vazias e diversos galões, alguns deles cheios com bebida manipulada.

O que aconteceu

Agentes da Polícia Civil chegaram ao local após uma denúncia. A fábrica clandestina ficava em um depósito onde foram encontradas garrafas cheias e vazias, tonéis com líquidos, substâncias químicas utilizadas na adulteração e materiais usados em rinhas de galos, segundo informações divulgadas pelo governo de São Paulo.

Foram apreendidos 210 litros de destilados armazenados em galões de 50 e 20 litros. Os policiais também apreenderam 38 garrafas com bebida alcoólica, 1.771 tampas, 1.252 rolhas de madeira, rótulos, corantes e pigmentos.