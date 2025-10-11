'Serial killer' da feijoada fingiu gravidez e matou ex por herança, diz MP

Diante da suposta gravidez, ela sugeriu que se casassem, mas o tunisiano recusou. Na sequência, ela o matou com chumbinho no dia 23 de maio no Brás, região central de São Paulo.

Contrariada, e objetivando angariar recursos financeiros de qualquer modo, envenenou também os alimentos de seu novo namorado, ceifando sua vida de modo semelhante a todos os demais. Rodrigo Merli Antunes e Vani Caceres Stefanoni, promotores de Justiça

Após o assassinato de Hayder, ela exigiu dos familiares dele que a reconhecessem como herdeira. Caso Ana Paula realmente estivesse grávida, ela teria direito a administrar a herança do filho se a união estável fosse comprovada e a gravidez fosse bem-sucedida, explicou Vanessa Paiva, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, ao UOL.

Filha contratou Ana Paula para matar pai

Neil, de 65 anos, morreu no dia 26 de abril deste ano após comer uma feijoada envenenada. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, mas não sobreviveu. O corpo dele foi exumado ontem para passar por perícias que ajudem na investigação.

A filha Michele Paiva da Silva o teria matado com a ajuda de Ana Paula. As duas já haviam estudado direito na mesma sala, mas a "serial killer" se mudou para Guarulhos em janeiro deste ano e transferiu também os estudos para o município. Apesar disso, ainda mantiveram contato depois disso.