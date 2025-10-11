Presente de viagem, vodca russa ajuda a salvar homem intoxicado por metanol

Com falta de ar, os médicos decidiram intubar o comerciante assim que ele deu entrada na UPA. Segundo Camila, desde o início, os profissionais "perceberam a gravidade do caso". Na sequência, ele foi transferido para o Hospital Municipal José Storopolli, na Vila Maria também.

Quando Cláudio chegou, os médicos na emergência falaram do antídoto, mas o produto estava em falta no hospital. "Viram que não tinha o fomepizol nem o etanol farmacêutico, que é o que eles utilizam", relembra a advogada. Ela conta que um primo médico, que acompanhou toda a situação do tio, pediu para que a família fosse atrás de um destilado na ausência do antídoto.

Saímos de madrugada atrás do destilado e não tinha nada aberto. Meu marido lembrou da vodca russa que tínhamos ganhado de uma amiga de viagem. Fui para casa pegar a garrafa e voltei para o hospital. Entreguei a bebida nas mãos do meu primo médico, que viu que era 40% de álcool [precisava ser no mínimo 30%], e ele levou para a emergência junto com os outros médicos para administrar na sonda.

Camila Crespi, advogada

Segundo a sobrinha de Claudio, o comerciante tomou a solução com a vodca russa por quatro dias. O período foi o mesmo em que ele ficou em coma para reduzir, assim, o índice de metanol no corpo. Além da bebida, ele fez hemodiálise e tomou uma solução com bicarbonato para "combater a acidez no sangue". "O que limpou mesmo foi a hemodiálise", afirma Camila.

Internado há 15 dias, a expectativa é que Cláudio receba alta amanhã. O comerciante fala e anda normalmente, mas a visão ainda não voltou totalmente. "Ele não perdeu a visão, está com baixa visão e não consegue ver as cores ou luminosidade. Está fazendo o tratamento com os oftalmologistas da equipe do doutor Fábio Ejzenbaum da Santa Casa", explica a advogada. O procedimento também inclui o uso de corticoide para "desinflamar o nervo óptico".

Camila disse que a família ainda não pensou sobre abrir um boletim de ocorrência contra o bar. "Estamos preocupados com o bem-estar dele no momento", afirma. A confirmação da intoxicação por metanol foi confirmada pelo hospital em 29 de setembro, dois dias após a internação de Cláudio.