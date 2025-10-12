Câmera corporal mostra jovem sendo atingido pela ponta do fuzil de PM em SP

"Arma não pode ser usada para bater". Ao UOL, em condição de anonimato, um coronel da reserva da PM-SP afirmou que uma arma de fogo não pode ser utilizada para bater em uma pessoa.

Arma serve para atirar. Atirar em situações contundentes, que o policial precise desse resguardo. A arma não pode ser usada desse jeito, para bater.

Coronel da reserva da PM-SP

Mãe contestou versão da polícia

Valdirene Menezes, mãe de Matheus Menezes, disse ao UOL que não havia blitz quando o filho passava pelo local e foi atacado. Na avaliação dela, isso pode ter dificultado que o jovem de 21 anos identificasse a necessidade de parar a moto diante do policial — Valdirene afirmou acreditar que o jovem não viu os policiais.

"Disseram que ele caiu de moto", afirmou. De acordo com a mãe, os policiais afirmaram para ela que o jovem havia desrespeitado uma ordem da polícia e que, após se desequilibrar, teria caído da moto e morrido.