Câmera corporal mostra jovem sendo atingido pela ponta do fuzil de PM em SP

A câmera corporal de um policial militar capturou o momento no qual ele acerta um jovem que guiava uma moto com o corta chamas de um fuzil. O condutor da moto morreu momentos depois. O caso ocorreu em fevereiro de 2024.
O que aconteceu
Imagens mostram momento que jovem tem pescoço perfurado pelo cano do fuzil do PM. As imagens da câmera corporal foram divulgadas mais de um ano após a ocorrência.
Matheus Menezes, de 21 anos, morreu após ter uma hemorragia por conta da perfuração profunda no pescoço. O UOL teve acesso às imagens que mostram momento que o fuzil do tenente Gabriel Montoro Dantas acerta o jovem. Alguns metros a frente, os dois ocupantes da moto caem.
PM estava do lado de um poste quando avista os ocupantes da moto e vai em direção deles. A polícia participava da dispersão de um baile funk na Vila Brasilândia, na zona norte da capital paulista. O garupa de Matheus fugiu após a queda.
Em outro registro, populares alegam em vídeo que viram o policial enfiar o fuzil no pescoço da vítima. Os policiais chegam a solicitar atendimento médico, mas Matheus não sobrevive.
Caso vai à justiça comum
Mais de um ano após a ocorrência, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo entendeu que o caso pode se tratar de um homicídio doloso. As imagens da câmera corporal do agente embasaram a decisão do Juízo, que encaminhou o processo para a justiça comum.
Homicídio doloso é quando há intenção de matar. Antes, a morte era entendida como culposa, quando não é intencional.
Agente responde ao processo em liberdade e segue atuando na PM. O UOL não conseguiu contato com a defesa de Gabriel Montoro Dantas. Havendo manifestação, esta reportagem será atualizada.
A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) disse que acompanha o andamento do processo e tomará providências cabíveis. Ao ser questionada sobre as atividades do PM, a pasta informou "todas as medidas administrativas são aplicadas respeitando o seu regulamento interno e o devido processo legal".
Relembre o caso
Matheus Menezes e o garupa ocupavam uma moto sem usar capacetes. O motociclista não parou quando viu a polícia, momentos antes de ser atingido pelo PM.
Versão inicial dos policiais envolvidos na abordagem dizia que o jovem "avançou em direção aos policiais". A imagem da câmera corporal contradiz o posicionamento, à época encaminhado pela SSP-SP.
Vídeo de uma câmera da rua da ocorrência mostrou momento em que o jovem é atingido por outro ângulo. Após a ocorrência, um boletim registrou o caso como "morte suspeita (morte acidental)".
"Arma não pode ser usada para bater". Ao UOL, em condição de anonimato, um coronel da reserva da PM-SP afirmou que uma arma de fogo não pode ser utilizada para bater em uma pessoa.
Arma serve para atirar. Atirar em situações contundentes, que o policial precise desse resguardo. A arma não pode ser usada desse jeito, para bater.
Coronel da reserva da PM-SP
Mãe contestou versão da polícia
Valdirene Menezes, mãe de Matheus Menezes, disse ao UOL que não havia blitz quando o filho passava pelo local e foi atacado. Na avaliação dela, isso pode ter dificultado que o jovem de 21 anos identificasse a necessidade de parar a moto diante do policial — Valdirene afirmou acreditar que o jovem não viu os policiais.
"Disseram que ele caiu de moto", afirmou. De acordo com a mãe, os policiais afirmaram para ela que o jovem havia desrespeitado uma ordem da polícia e que, após se desequilibrar, teria caído da moto e morrido.
Pelas imagens eu acredito que ele não viu os policiais. O que acertou ele estava até escondido, nem tinha como ver ele. Ele estava devagar e se tivessem pedido para ele parar, ele teria parado. Ele foi assassinado. Eu tenho certeza disso. Quando eu cheguei, lá outros policiais disseram que ele caiu de moto: "Ah, a gente não fez nada". Mas quem estava lá me disse que ele não caiu, e sim que acertaram ele com o fuzil. As imagens mostram isso.
Valdirene Menezes, mãe de Matheus
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.