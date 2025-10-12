'Essa é sua redação': mensagens expõem fraude no 'Enem dos Concursos'

Um áudio atribuído a Thyago, reencaminhado por Antônio à filha, detalha o procedimento. "Meu amigo, tá abrindo, velho. É porque não chega e rasga o malote, não. Entendeu? Tem que ir com um negocinho para tirar o lacre e fechar de novo, pô. Pensa tá fácil isso aí. Eu não sei como é que essa porra vai sair".

Segundo a PF, essa fala demonstra que o gabarito só era obtido após a violação do malote, exigindo uma ferramenta para retirar o lacre, copiar as questões e recolocar o lacre sem deixar sinais aparentes. Para os investigadores, esse detalhe técnico mostra que a fraude dependia do acesso direto à prova original, viabilizado mediante suborno de agentes internos.

Motivação financeira

A PF conclui que a fraude era tratada como fonte de renda pela organização. Em áudio de 4 de junho de 2024, após o adiamento da prova, Wanderlan disse ao filho Wanderson: "Você esqueceu que tem o CNU, meu filho. A nossa comissão vai ser lá no CNU, vou batalhar pra nós, ver se 'nós' consegue na 'poiva' (dinheiro). Tô trabalhando pra isso, entendeu?". Em outro registro citado nos autos, Thyago afirma sobre as vendas de gabaritos: "No CNU, eu faço só se for, meu amigo. A minha nota, eu vendo a minha nota...pronto, eu mesmo aqui é R$ 450 mil", o que, segundo a investigação, mostra a intenção comercial por trás do esquema.

Os autos detalham que o pagamento pela fraude alcançou R$ 500 mil, segundo a PF. Em diálogos, Antônio chegou a dizer a Wanderlan: "Então vem buscar o carro e os ouro"; o inquérito registra a entrega de um Honda Civic Coupe SI e peças de ouro como parte da quitação.

Os autos também apontam contratos parcelados da dívida de Antônio com Thyago, estimada em R$ 400 mil. Mensagens transcritas mostram combinações de pagamentos por etapas. "Quando sai a primeira fase, você paga os 40 (R$ 40 mil). Quando passa a segunda, você paga os 40 (R$ 40 mil) dele de novo. (...) Eu não quero dinheiro nenhum adiantado", disse Thyago. A PF identificou contrato de R$ 80 mil nesses termos.