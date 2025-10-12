Amigos morrem após serem atingidos por raio durante pesca em Tocantins

Dois homens morreram após serem atingidos por um raio enquanto pescavam no rio Tocantins, próximo à cidade de Filadélfia, no norte do estado. O caso ocorreu ontem, e os corpos foram encontrados hoje, segundo o Corpo de Bombeiros.
O que aconteceu
Três amigos estavam pescando quando um raio atingiu o barco. Duas vítimas, Murilo Vinhal e Idael Farias, morreram na hora e corpos ficaram submersos no rio.
Um sobrevivente teve queimaduras pelo corpo. Ele foi resgatado por outras pessoas que estavam no local e recebeu atendimento médico. Segundo a Polícia Militar, o estado de saúde dele é estável. O nome da vítima não foi informado.
Mergulhadores encontraram corpos dos dois homens hoje. A equipe da perícia de Araguaína foi acionada para realizar os procedimentos no local.
Amigos e parentes das vítimas pediam ajuda no resgate antes de corpos serem encontrados. No Instagram, uma familiar se despediu de Murilo. "Sua partida está doendo muito em nossos corações", escreveu.
