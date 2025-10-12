Assine UOL
Cotidiano

Incêndio atinge loja de roupas na Lapa, zona oeste de São Paulo

Do UOL, em São Paulo
Incêndio atinge loja na zona oeste de São Paulo
Incêndio atinge loja na zona oeste de São Paulo Imagem: Reprodução/Sublapa/Instagram

O galpão de uma loja no bairro da Lapa, zona oeste paulistana, pegou fogo na manhã de hoje.

O que aconteceu

O incêndio acontece na rua Doze de Outubro, número 340, em uma unidade da Lojas Torra. Fogo persiste desde as 6h36 da manhã, segundo o Corpo de Bombeiros.

Não houve registro de vítimas até o momento. O fogo chegou a se propagar para imóveis vizinhos, mas foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

Defesa Civil foi acionada, e bombeiros continuam operando para controlar o fogo. "O fogo ainda persiste, exigindo muito trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros", informou a corporação por volta das 13h20.

Ainda não se sabe a dimensão dos danos à loja nem a causa do incidente. O UOL tenta contato com a Lojas Torra para atualizar o texto.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.