Filho morre após briga com irmão provocada por agressão ao pai em MG

Um homem de 30 anos morreu após uma briga com o próprio irmão em Minas Gerais.

O que aconteceu

A vítima teria jogado um saco de cimento no pai, de 60 anos, e o irmão interveio para impedir as agressões. A ocorrência aconteceu na noite de ontem em Ipatinga.

O irmão bateu com a barra e ferro na cabeça da vítima. A briga começou dentro de casa, com a discussão e conflito entre o pai e o filho. Na sequência, a vítima foi acertada na cabeça e todos saíram para a rua, onde continuaram as agressões.