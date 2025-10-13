'Serial killer começou com animais e tinha prazer de matar', diz delegado

Os crimes cometidos pela Ana Paula, eles foram bastante sofisticados. Passaram despercebidos da polícia e até dos familiares das vítimas. O comportamento dela é muito característico de uma pessoa que tem uma mente voltada a esse tipo de crime, o que fez com que passássemos a monitorá-la, passássemos a estudá-la verdadeiramente, juntando as peças desse quebra-cabeça, até chegar aos vários elementos que efetivamente comprovam os fatos.

Halisson Leite

O delegado detalha que Ana Paula teria começado matando animais antes de passar aos homicídios, padrão comum em perfis desse tipo. A participação da irmã, que teria incentivado crimes também por interesse financeiro, é apontada como fator de agravamento.

No caso dela, ela une as duas coisas. Ela tem um prazer, ela tem essa vontade de matar, tanto é que antes a gente já sabe que ela vinha matando animais. Inicia-se matando animais, depois parte para matar pessoas. Aliado a isso, a irmã passa a instigá-la também a cometer crimes e, por que não, ganhar dinheiro para melhorar a vida delas. Então, nesse ponto, a irmã é muito importante. Então, a irmã percebendo que a Ana Paula é uma pessoa que tem coragem de cometer os assassinatos e tem vontade até de fazer isso, ela vislumbra uma possibilidade também de se beneficiar financeiramente.

Halisson Leite

O inquérito começou com uma denúncia sobre um bolo supostamente envenenado destinado a colegas da faculdade. Segundo Leite, o comportamento de Ana Paula durante a apuração e ligações técnicas a ameaças e outras mortes ajudaram a polícia a ligar a suspeita a outros homicídios.

Leite afirma que Ana Paula está presa preventivamente e já foi denunciada pelo Ministério Público por quatro homicídios qualificados. Ela confessou dois crimes durante o interrogatório e confirmou detalhes da investigação sobre os outros casos.