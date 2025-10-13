Avião de pequeno porte cai e atinge casa em Goiânia; piloto sobrevive

Um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa na manhã de hoje em Goiânia.
O que aconteceu
Piloto era o único ocupante da aeronave e sobreviveu com ferimentos leves. Uma testemunha que chamou o resgate afirmou que o homem que pilotava a aeronave tinha "aproximadamente 60 anos" e estava sentado ao lado de fora do avião, somente com escoriações, segundo o Corpo de Bombeiros.
Ninguém foi atingido em solo. Houve vazamento de combustível e os bombeiros seguiam na cena do acidente às 14h20 para evitar explosões ou incêndios.
Monomotor que sofreu o acidente é um Seamax M-22, com capacidade para duas pessoas (incluindo piloto) e operação para táxi aéreo negada. Ela foi fabricada em 2008 e tem situação regular junto à Agência Nacional de Aviação Civil.
Acidente aconteceu na rua 24, no Setor Santos Dumont, bairro que fica a cerca de 20 km do aeroporto da capital. Não há informações sobre de onde o avião partiu ou para onde ele iria.
Cenipa, órgão da FAB que investiga acidentes, foi acionado e faz perícia do local. Em nota enviada ao UOL, a Força Aérea Brasileira informou que faz a verificação dos danos causados pela aeronave.
