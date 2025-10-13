Avião de pequeno porte cai e atinge casa em Goiânia; piloto sobrevive

Um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa na manhã de hoje em Goiânia.

O que aconteceu

Piloto era o único ocupante da aeronave e sobreviveu com ferimentos leves. Uma testemunha que chamou o resgate afirmou que o homem que pilotava a aeronave tinha "aproximadamente 60 anos" e estava sentado ao lado de fora do avião, somente com escoriações, segundo o Corpo de Bombeiros.

Ninguém foi atingido em solo. Houve vazamento de combustível e os bombeiros seguiam na cena do acidente às 14h20 para evitar explosões ou incêndios.