'Ou negocia ou fica ilhado': moradores temem 'efeito Dubai' na Vila Mariana

Isso seria mais prático do que o caminho contrário: levar mais equipamentos para áreas periféricas. Mas, na época, o plano não deixou claro se o adensamento era apenas populacional ou construtivo —o que impulsionou novos empreendimentos na cidade. Na revisão de 2023, o discurso construtivo acabou consolidado.

Do ponto de vista urbanístico, o adensamento em si não é negativo para a cidade, principalmente quando se pensa no coletivo. Mais pessoas terão fácil acesso ao metrô e gastarão menos tempo no transporte, por exemplo.

Mas quem já mora nessas regiões pode se sentir agredido. "E a gente sabe que a voracidade, e às vezes até a agressividade, dos agentes produtores da cidade é muito grande. É aquela coisa de 'o negócio não para'", diz ele.

As pessoas estão lá, sossegadas nas suas casas, nas suas ruas tranquilas, com todos os seus vizinhos de décadas. De repente, a campainha não para de tocar, o telefone não para de tocar, o WhatsApp é totalmente invadido para comprar uma casa que elas não querem vender. Você tem realmente um conflito legítimo.

Valter Caldana

Para o especialista, um meio do caminho seria pensar em projetos mais completos e contemporâneos, que incorporem mais variáveis. "Não pode levar em conta apenas a função e o coeficiente de aproveitamento", destaca ele. "É preciso pensar nas pré-existências de uso e de pessoas, no comércio e cultura local."

Caldana dá como exemplos de sucesso o Conjunto Nacional, na avenida Paulista, e o Brascan Century Plaza, no Itaim Bibi. "Além das galerias do centro, como a Metrópole, são uma aula de como os edifícios, por maiores e mais densos que sejam, podem se relacionar bem com a cidade", afirma.