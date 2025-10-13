Esposa de empresário que matou gari, delegada ganha nova licença médica

Licença anterior de Ana Paula venceu hoje. Agora, ela poderá ficar afastada das funções pelo menos até o dia 13 de dezembro.

Ana Paula está afastada das funções, não do cargo, disse ao UOL o advogado dela, Leonardo Avelar Guimarães. Questionado sobre qual o problema de saúde dela, o advogado disse apenas que "o motivo da licença é restrito à instituição [Polícia Civil] por envolver o sigilo médico".

Por se tratar de um afastamento por questões de saúde, Ana Paula continua recebendo salário mensalmente. Em setembro, ela recebeu R$ 23 mil bruto. Com os descontos, o salário líquido foi de R$ 15,7 mil, segundo dados do portal da transparência.

Delegada não foi denunciada

Polícia Civil indiciou Ana Paula por porte ilegal de arma de fogo, por ser dela a arma usada por Renê para matar Laudemir. Entretanto, o Ministério Público mineiro optou por não denunciar a delegada e enviou à Justiça uma proposta de não persecução penal.

Caso assine o acordo de não persecução penal, Ana Paula não será processada criminalmente. Para obter o direito, ela deverá admitir os crimes dos quais é acusada e como pena deverá cumprir serviços comunitários e pagar multa a ser estipulada pela Justiça.