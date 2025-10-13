'Fiz por seguidores, não deu certo': ele removeu tatuagem de Bolsonaro

Segundo ele, a tatuagem foi feita de improviso: "O tatuador é meu amigo, a gente sempre tentava fazer um marketing para poder viralizar. Fiz isso por seguidores. Um dia ele me desafiou a fazer essa tatuagem, que me daria R$ 1.000 e fizemos", afirma.

O resultado, no entanto, não foi o que ele esperava. "Eu fiz para ganhar seguidores, mas o tatuador esqueceu de colocar o meu arroba e o dele no vídeo. Então, acabou que nós dois não ganhamos nada. Ele não me cobrou, fez a tatuagem no 0800 [de graça]", conta João.

Apesar da empolgação inicial, o arrependimento veio rápido. "Eu tive medo demais, mas no final deu tudo certo. A tatuagem levou uns 30 minutos para ficar pronta, e claro que me arrependi, porque foi na testa. Foi sinistro", lembra.

Meu pai viu a reportagem na TV e me ligou pra saber se era verdade. Falou demais. Minha mãe quase me bateu quando cheguei em casa. Mas no final ficou tudo tranquilo. Foi só uma besteira de adolescente.

João Carlos da Silva, 20, frentista

Repercussão e arrependimento

O caso viralizou e chegou até o ator Bruno Gagliasso, que na época comentou em um vídeo sobre o episódio: "P** que pariu. Que idiota! kkkkkk"*, escreveu o artista nas redes sociais.