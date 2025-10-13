Afinal, o que a geração Z quer da vida?

Um outro exemplo que mostra como essa realidade funciona é o caso da historiadora Denise Machado Cardoso, mestre em antropologia e professora da UFPA (Universidade Federal do Pará), que vê na prática como o comportamento afeta uma mesma geração.

"Aqui no Pará, os jovens não querem ser jogadores de futebol, mas influenciadores. É algo que surgiu agora", conta a pesquisadora, que tem como foco o acesso da população indígena aos meios digitais.

"O que eles dizem é que, hoje, não tem necessidade de fazer algum curso específico, basta criar o próprio conteúdo com o próprio público deles. E sei que aqui na região faz muito sucesso os conteúdos sobre a cultura. Temos influencers indígenas", diz.

Por outro lado, destaca a especialista, em comunidades quilombolas, ribeirinhas, a cobrança é diferente. "Se a pessoa quiser ter um filho, isso não é um problema", explica.

Para quem pesquisa o assunto, a geração Z brasileira deseja muitas coisas, mas as principais são dinheiro e sucesso, mas sem passar perrengue. E o questionamento que fica é: nem todo mundo vai chegar neste lugar.

Se você for um millennial, por exemplo, pense. Não bastava estudar em uma boa universidade para garantir um bom emprego? Pois é, foi isso que os mais velhos, principalmente os boomers, falaram porque foi assim que eles enriqueceram. Mas a gen Z cresceu ao lado do irmão mais velho, um millennial, e viu que, talvez, toda a fórmula que foi inventada para eles, não deu tão certo.