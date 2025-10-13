Idoso com Alzheimer desaparece na trilha do morro da Urca

Um idoso de 70 anos com Alzheimer desapareceu após sair para caminhar no Rio de Janeiro ontem.

O que aconteceu

Antônio Petraglia fazia caminhadas com frequência e era monitorado por um aplicativo de telefone, que parou de dar sinal na trilha do Morro da Urca, no Parque Bondinho Pão de Açúcar. A esposa dele procurou os bombeiros para pedir ajuda às 20h07 de ontem, algumas horas após o sinal ser perdido.

Cães farejadores, helicópteros e drones com câmeras térmicas são usados nas buscas. Segundo os bombeiros, cinco varreduras terrestres e sobrevoos nas trilhas e nas áreas de mata foram feitos desde a noite de ontem.