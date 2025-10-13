Assine UOL
Justiça mantém ex-PM acusado de matar Leandro Lo em prisão militar

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Henrique Velozo, tenente da Polícia Militar de São Paulo
Henrique Velozo, tenente da Polícia Militar de São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram

Uma juíza de São Paulo emitiu uma nova decisão em que mantém o ex-policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, acusado de matar o campeão mundial de jiu-jtsu Leandro Lo, preso no Presídio Militar Romão Gomes.

O que aconteceu

Ofício foi encaminhado à SAP (Secretaria de Administração Penitenciária). Decisão foi assinada pela juíza Fernanda Perez Jacomini na sexta-feira (10), mesma magistrada que havia determinado a transferência para um presídio comum, após outro juiz ter acatado o recurso da defesa.

Juiz Marco Antônio Cogan, de segundo grau, acatou argumentos da defesa, que citou violação da presunção de inocência. "Invoca violação a presunção de inocência, ao seu direito a integridade física, e assevera que tal constitui desvio de finalidade da prisão cautelar", escreveram os advogados.

Pedido de transferência havia sido feito porque Velozo deixou de ser PM. A demissão dele foi feita três meses após solicitação da Justiça.

Velozo está em prisão preventiva e júri popular do caso já foi adiado duas vezes. Em maio, ele foi suspenso após pedido da defesa do policial; em agosto, ele foi cancelado após bate-boca entre os advogados de defesa do ex-PM e promotores do caso. Nova previsão é de que julgamento aconteça em 14 de novembro.

Relembre o caso

Leandro Lo
Leandro Lo Imagem: Reprodução/Instagram

Leandro Lo foi baleado após briga, em São Paulo. O campeão mundial de jiu-jitsu foi morto no Clube Sírio, uma casa noturna localizada no bairro de Indianópolis, na zona sul de São Paulo, em agosto de 2022 após uma briga durante o show da banda Pixote.

O então PM, que já conhecia o lutador, se entregou um dia após o episódio. Segundo a mãe de Lo, Fátima, Velozo foi à casa noturna com a intenção de matar o campeão mundial. Os autos do inquérito da 16ª Delegacia de Polícia, na Vila Clementino, informam que uma das testemunhas revelou que o policial havia provocado Leandro antes de pegar uma garrafa de uísque e ser imobilizado pelo campeão mundial. Em seguida, o PM teria retornado e disparado.

Tenente da PM saiu de boate e foi a prostíbulo. Após disparar contra Leandro Lo, Velozo foi à boate Bahamas, tradicional prostíbulo em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram o policial entrando na boate às 3h04 e saindo duas horas depois, acompanhado de uma mulher não identificada. Na ocasião, ele pagou por uma garrafa de um litro de uísque e duas doses de gim com energético. A Polícia Civil informou que, depois de visitar o local, o tenente foi a um motel.

Velozo tinha histórico de violência. Ele já havia sido condenado por agredir um soldado em uma briga de bar enquanto estava de folga.

