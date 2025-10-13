Justiça mantém ex-PM acusado de matar Leandro Lo em prisão militar

Uma juíza de São Paulo emitiu uma nova decisão em que mantém o ex-policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, acusado de matar o campeão mundial de jiu-jtsu Leandro Lo, preso no Presídio Militar Romão Gomes.
O que aconteceu
Ofício foi encaminhado à SAP (Secretaria de Administração Penitenciária). Decisão foi assinada pela juíza Fernanda Perez Jacomini na sexta-feira (10), mesma magistrada que havia determinado a transferência para um presídio comum, após outro juiz ter acatado o recurso da defesa.
Juiz Marco Antônio Cogan, de segundo grau, acatou argumentos da defesa, que citou violação da presunção de inocência. "Invoca violação a presunção de inocência, ao seu direito a integridade física, e assevera que tal constitui desvio de finalidade da prisão cautelar", escreveram os advogados.
Pedido de transferência havia sido feito porque Velozo deixou de ser PM. A demissão dele foi feita três meses após solicitação da Justiça.
Velozo está em prisão preventiva e júri popular do caso já foi adiado duas vezes. Em maio, ele foi suspenso após pedido da defesa do policial; em agosto, ele foi cancelado após bate-boca entre os advogados de defesa do ex-PM e promotores do caso. Nova previsão é de que julgamento aconteça em 14 de novembro.
Relembre o caso
Leandro Lo foi baleado após briga, em São Paulo. O campeão mundial de jiu-jitsu foi morto no Clube Sírio, uma casa noturna localizada no bairro de Indianópolis, na zona sul de São Paulo, em agosto de 2022 após uma briga durante o show da banda Pixote.
O então PM, que já conhecia o lutador, se entregou um dia após o episódio. Segundo a mãe de Lo, Fátima, Velozo foi à casa noturna com a intenção de matar o campeão mundial. Os autos do inquérito da 16ª Delegacia de Polícia, na Vila Clementino, informam que uma das testemunhas revelou que o policial havia provocado Leandro antes de pegar uma garrafa de uísque e ser imobilizado pelo campeão mundial. Em seguida, o PM teria retornado e disparado.
Tenente da PM saiu de boate e foi a prostíbulo. Após disparar contra Leandro Lo, Velozo foi à boate Bahamas, tradicional prostíbulo em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram o policial entrando na boate às 3h04 e saindo duas horas depois, acompanhado de uma mulher não identificada. Na ocasião, ele pagou por uma garrafa de um litro de uísque e duas doses de gim com energético. A Polícia Civil informou que, depois de visitar o local, o tenente foi a um motel.
Velozo tinha histórico de violência. Ele já havia sido condenado por agredir um soldado em uma briga de bar enquanto estava de folga.
