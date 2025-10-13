Laudo confirma veneno em frasco na casa de suposta serial killer em SP

Foi Ana Paula que acionou a polícia para registrar a morte. Na ocasião, ela não informou ser a responsável pela morte do homem. A confissão foi feita meses depois, quando ela foi presa em setembro, suspeita de outro assassinato.

Ana Paula ainda é suspeita de outras três mortes. A segunda vítima dela teria sido Maria Aparecida Rodrigues. As duas se conheceram por um aplicativo de relacionamento e a mulher foi assassinada em abril.

Também em abril, Ana Paula teria assassinado Neil Corrêa da Silva. Esse crime ocorreu em Duque de Caxias (RJ) e teria sido uma "encomenda" da filha da vítima. O idoso morreu após comer feijoada envenenada. A filha dele está presa.

Em maio, Ana Paula matou o tunisiano Hayder Mhazres, de 21 anos, segundo a polícia. Os dois se conheceram em um aplicativo de encontros, e ela o matou por interesse financeiro. Conforme a investigação, a suspeita chegou a simular que estava grávida de Hayder.

Ana Paula teria recebido o apoio da irmã gêmea, Roberta Cristina Veloso Fernandes, para executar os crimes. As duas estão detidas.

Modus operandi

Ana Paula reportava os próprios crimes em uma tentativa de não levantar suspeitas. A investigação afirma que, após cada assassinato, ela mesma ligava para as autoridades para avisar da morte.