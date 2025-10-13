Assine UOL
Morador de São Paulo não é o que demora mais para chegar ao trabalho

Do UOL, em São Paulo
Passageiros desembarcam de vagão cheio na estação Brás do Metrô às 18h12
Passageiros desembarcam de vagão cheio na estação Brás do Metrô às 18h12 Imagem: Marcelo Oliveira/UOL

Moradores do Rio de Janeiro enfrentam os trajetos mais longos até o trabalho no país, segundo dados do Censo Demográfico 2022 divulgados ontem.

O levantamento do IBGE mostra que 1,3 milhão de brasileiros levam mais de duas horas para chegar ao emprego, e o Rio lidera em proporção de trabalhadores nessa situação, superando São Paulo.

Quem demora mais para chegar ao trabalho no Brasil?

Rio de Janeiro lidera o ranking. Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, 11 das 20 cidades com maior tempo de deslocamento estão no estado fluminense.

Queimados é a campeã nacional. Na cidade da Baixada Fluminense, 12,5% dos trabalhadores levam pelo menos duas horas para chegar ao emprego. Já na capital, o índice é de 5,6%, enquanto a média nacional é de apenas 1,8%.

São Paulo vem logo atrás. Na capital paulista, 3,4% dos trabalhadores enfrentam trajetos superiores a duas horas. Em proporção menor que a do Rio, mas com mais pessoas afetadas em números absolutos:

O IBGE aponta 151.690 pessoas em São Paulo que gastam mais de duas horas no trajeto até o trabalho. No Rio, são 92.093 trabalhadores nessa condição.

Tempo de deslocamento no Rio de Janeiro subiu. Na capital paulista, 27,9% dos trabalhadores levam mais de uma hora no trajeto, enquanto no Rio o índice sobe para 29,8%.

Mesmo assim, a média nacional mostra um cenário menos extremo: 57% das pessoas gastam entre seis minutos e meia hora no percurso. No Sudeste, essa proporção cai para 53%, e nas grandes capitais para apenas 36%.

Trajetos longos expõem desigualdades. Trabalhadores de menor renda per capita são os que mais passam tempo no transporte, segundo o IBGE. O Censo também identificou diferenças raciais nesse percurso: 16,4% das pessoas negras e 12,2% das indígenas levam pelo menos uma hora para chegar ao trabalho, enquanto entre as pessoas brancas essa proporção é de 10,4%.

Carro é o meio de transporte mais usado e o mais desigual

O carro continua sendo o principal meio de transporte dos brasileiros para o trabalho, escolhido por 32% dos trabalhadores. O número é o equivalente a 22,6 milhões de pessoas.

Mas o uso do automóvel não é igual para todos: 42,9% das pessoas brancas vão de carro, enquanto entre as pessoas pretas essa proporção cai pela metade. O ônibus passa a ser o principal meio utilizado por 29% das pessoas pretas delas.

O levantamento também mostra que renda e escolaridade influenciam no deslocamento. Entre quem tem ensino superior completo, 57,8% usam automóvel; já entre quem tem apenas ensino médio, essa taxa cai para 28,6%. Entre as pessoas sem instrução ou com ensino fundamental, o principal meio é caminhar, com 25,6% indo a pé.

Diferenças de tempo entre metrô e ônibus também foram levantadas pelo IBGE. 70% dos usuários de ônibus demoram pelo menos meia hora no trajeto. Enquanto, mais da metade dos que utilizam trem ou metrô (52,2%) leva mais de uma hora para chegar ao destino.

*Com informações da Agência Brasil e Estadão Conteúdo

