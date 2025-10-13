Morador de São Paulo não é o que demora mais para chegar ao trabalho

Queimados é a campeã nacional. Na cidade da Baixada Fluminense, 12,5% dos trabalhadores levam pelo menos duas horas para chegar ao emprego. Já na capital, o índice é de 5,6%, enquanto a média nacional é de apenas 1,8%.

São Paulo vem logo atrás. Na capital paulista, 3,4% dos trabalhadores enfrentam trajetos superiores a duas horas. Em proporção menor que a do Rio, mas com mais pessoas afetadas em números absolutos:

O IBGE aponta 151.690 pessoas em São Paulo que gastam mais de duas horas no trajeto até o trabalho. No Rio, são 92.093 trabalhadores nessa condição.

Tempo de deslocamento no Rio de Janeiro subiu. Na capital paulista, 27,9% dos trabalhadores levam mais de uma hora no trajeto, enquanto no Rio o índice sobe para 29,8%.

Mesmo assim, a média nacional mostra um cenário menos extremo: 57% das pessoas gastam entre seis minutos e meia hora no percurso. No Sudeste, essa proporção cai para 53%, e nas grandes capitais para apenas 36%.

Trajetos longos expõem desigualdades. Trabalhadores de menor renda per capita são os que mais passam tempo no transporte, segundo o IBGE. O Censo também identificou diferenças raciais nesse percurso: 16,4% das pessoas negras e 12,2% das indígenas levam pelo menos uma hora para chegar ao trabalho, enquanto entre as pessoas brancas essa proporção é de 10,4%.