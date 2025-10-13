Morre mulher que foi internada após confundir planta tóxica com couve em MG

Velório será realizado amanhã, a partir de 9 h. O sepultamento será realizado às 17 h, no cemitério municipal de Guimarânia, a 28km de Patrocínio.

Familiares também precisaram de atendimento

Homem de 67 anos recebeu alta no mesmo dia da suspeita de intoxicação. Uma criança de 1 ano e seis meses recebeu atendimento, mas foi liberada após constatado que não comeu a planta.

As outras vítimas são dois homens de 60 e 64 anos. Eles foram internados em estado grave e entubados. O UOL buscou a Prefeitura de Patrocínio e a Santa Casa para mais informações sobre o estado de saúde deles e aguarda retorno.

Família tinha se mudado recentemente para a chácara e achava que a planta que crescia no quintal era couve. Devido à semelhança com a hortaliça, eles colheram a Nicotiana glauca, refogaram e serviram no almoço.

Conhecida como "falsa couve" ou "fumo bravo", a Nicotiana glauca é tóxica. A planta é da mesma família da Nicotiana tabacum, que é a folha do fumo. Ela tem alta concentração de uma substância chamada anabasina, que pode causar casos sérios de intoxicação quando ingerida e já foi usada na produção de inseticidas.