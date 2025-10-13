Modelo estudante de medicina é achada morta com filha em casa no Rio

Uma mulher de 33 anos e a filha dela, uma adolescente de 15, foram achadas mortas em um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio.

O que aconteceu

Corpos de Lidiane Aline Lorenço e Miana Sophya Santos foram achados após vizinhos desconfiarem do cheiro que vinha do apartamento delas e acionarem os bombeiros. Elas estavam em cômodos separados da casa, segundo registro dos bombeiros feito na sexta-feira (10).

Causa das mortes não foi divulgada e a Polícia Civil não informou quais são as linhas de investigação. Em nota enviada ao UOL, o órgão se limitou a informar que "diligências estão em andamento". O caso é acompanhado pelo 16º DP da Barra da Tijuca.