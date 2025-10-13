PM dá tapa em mulher durante festa de Dia das Crianças na Bahia; vídeo

Um policial militar da Bahia foi flagrado dando um tapa no rosto de uma mulher durante um celebração de Dia das Crianças em Salvador.

O que aconteceu

Imagens que circulam na internet mostram o momento em que o PM discute com uma mulher e, na sequência, a golpeia com um tapa no rosto. A ocorrência foi no bairro de Pirajá durante comemorações de Dia das Crianças em uma comunidade.

Discussão começou após policiais serem hostilizados e atingidos por objetos, segundo informou a corporação. Na sequência, uma criança se colocou na frente de uma mulher para impedir a agressão, mas ainda assim o tapa ocorre.