São Paulo confirma 28 intoxicações por metanol e apura outros 100 casos

O estado de São Paulo confirmou 28 casos por intoxicação em bebidas adulteradas por metanol. O número de mortes manteve-se em cinco no balanço divulgado hoje pela Secretária de Saúde.

O que aconteceu

Governo estadual confirmou 28 casos de intoxicação na tarde de hoje. O número de mortos permaneceu em cinco, sendo três homens de 54, 46 e 45 anos moradores da capital; uma mulher de 30 anos moradora de São Bernardo do Campo; e um homem de 23 anos, residente de Osasco.

Estado ainda investiga outros 100 casos. Desse total, três são de óbitos: um deles foi registrado na cidade de São Paulo, um paciente de 50 anos; e os outros dois em São Bernardo do Campo, de pacientes com 49 e 58 anos.