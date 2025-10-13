Assine UOL
Frente fria chega a SP hoje e traz chuva e ventos fortes

Do UOL, em São Paulo
Pedestre se protege da chuva na região central da cidade de São Paulo
Pedestre se protege da chuva na região central da cidade de São Paulo Imagem: Cris Faga - 18.mar.2025 /Estadão Conteúdo

Chuvas de forte intensidade devem atingir o estado de São Paulo nesta segunda-feira (13).

O que aconteceu

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para a chegada de uma nova frente fria no estado. Rajadas de vento e chuvas são esperadas na segunda, comunicou o órgão.

A segunda terá temperaturas mínimas de 18°C e máximas de 24°C. A frente fria traz chuva com intensidades de moderada a forte e todo o estado paulista.

Grande São Paulo já deve registrar chuva durante a manhã. Rajadas de vento que podem superar os 60km/h são aguardadas pela Defesa Civil. Há probabilidade de formação de alagamentos e quedas de árvore.

Vale do Ribeira e litoral paulista devem receber os maiores acumulados de chuva. Rajadas de vento de forte intensidade são aguardadas.

O volume de chuva no acumulado até a metade da semana pode ultrapassar os 100 mm no estado. Outra região fortemente afetada será a faixa leste, entre a Baixada Santista e a Serra do Mar.

A frente fria deve começar a se afastar na terça-feira. No entanto, o tempo deve seguir fechado e com a incidência de chuvas fracas.

Na quarta-feira (16), a manhã deve ser fria com o céu encoberto. A máxima deve ficar próxima dos 22°C. O tempo só começa a firmar na quinta-feira (17) e o sol começa a aparecer entre nuvens com a possibilidade de garoa e máximas variando até os 24°C.

