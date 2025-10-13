Tiago Leifert é 'nova voz' do metrô de SP; entenda ação na Linha 4-Amarela

O apresentador Tiago Leifert será a nova voz na Linha 4-Amarela, do metrô de São Paulo, em uma ação promocional do SBT, a partir desta segunda-feira (13).

O que aconteceu

Voz de Tiago Leifert vai anunciar a nova temporada do The Voice Brasil. O reality musical, comandado pelo próprio apresentador, é transmitido todas as segundas-feiras, às 22h30, no SBT e no streaming do Disney+.

Campanha promocional com voz de Leifert será tocada apenas nos alto-falantes dentro dos trens, não na parte externa, ou seja, nas estações. A mensagem dita pelo apresentador é: "The Voice Brasil toda segunda, dez e trinta da noite".