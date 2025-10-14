Caso da assassina da feijoada: por que matar com veneno aumenta a pena?

Ela enviou vídeos do estrangeiro na UTI de um hospital para a irmã. Ela teria mantido Roberta informada praticamente em tempo real e, logo após a confirmação da morte, as duas teriam voltado a conversar sobre temas banais.

Com a morte de Hayder, Ana Paula exigiu dos familiares dele que a reconhecessem como herdeira. Ainda de acordo com a polícia, ela simulou a gravidez em fotografia para os familiares do tunisiano, mandou mensagens em árabe com teor ofensivo e ameaçador e até apelou para o Consulado da Tunísia no Brasil, em uma suposta busca por vantagens financeiras.

Serial killer usou morte para tentar incriminar PM

Maria Aparecida Rodrigues foi achada morta em sua residência horas após se encontrar com Ana Paula, com quem tinha uma relação amorosa praticamente virtual. Segundo depoimentos, pouco tempo antes de morrer, a vítima teria ido para a casa de Ana Paula e Roberta, onde comeu bolo e tomou café —o que foi considerado seu "último contato alimentar".

Ana Paula se apresentou para Maria com nome falso e tentou usar sua morte para incriminar um casal. A investigação apontou que ela havia se relacionado com um policial militar, que descobriu posteriormente que era casado. Em uma espécie de vingança, ela teria tentando atribuir a morte de Maria a ele e a sua esposa, deixando bilhetes e mensagens que conectassem falsamente o crime aos dois.

Irmãs estão presas

Mortes em série ocorreram em um período de cinco meses. Ao UOL, o delegado Halisson Ideião, da 1ª DP de Guarulhos, contou que o assassinato de Marcelo Hari Fonseca (a motivação do crime, segundo as investigações, seria a apropriação de uma casa) ocorreu em janeiro, o de Maria Aparecida em 10 de abril, o de Neil em 26 de abril e o último, de Hayder, em 23 de maio.