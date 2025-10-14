SP: celular furtado de procurador levou polícia até gangue do quebra-vidros

O furto do celular de um procurador de Justiça levou a Polícia Civil a descobrir o "QG (quartel-general)" de uma quadrilha ligada aos chamados "quebra-vidros", bandidos que miram celulares de motoristas e passageiros, em São Paulo. Dois suspeitos foram presos ontem.

O que aconteceu

Rastreamento de celular furtado revelou ponto de partida da investigação. O procurador de Justiça Antonio Calil Filho teve o aparelho levado por criminosos em julho, na região central de São Paulo. A partir do sinal do telefone, os agentes chegaram a um apartamento no Glicério, também no centro, usado como quartel-general da quadrilha.

Imóvel funcionava como central digital de golpes. Segundo o delegado Lucas Lopes, do 8º Distrito Policial (Brás), o apartamento era usado exclusivamente para que o núcleo da quadrilha tivesse tranquilidade para atuar e acessar às ferramentas necessárias, como internet, roteadores e máquinas de cartão, utilizadas para analisar os aparelhos e realizar as transações.