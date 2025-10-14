Quem é a mulher que morreu em MG após comer planta tóxica que parece couve

Natural de Patos de Minas, Claviana passou mal imediatamente. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi levada para a Santa Casa de Patrocínio, onde permaneceu em estado grave.

Quadro de saúde da mulher piorou ainda mais no domingo. Ela morreu ontem por lesão grave no cérebro causada pela intoxicação alimentar.

Mulher tinha dois filhos pequenos

Claviana deixou marido e dois filhos. As crianças são uma menina de 5 anos e um menino de 1 ano e meio.

Sepultamento será realizado às 17h de hoje, no cemitério municipal de Guimarânia, a 28km de Patrocínio. O velório aconteceu ontem.

Familiares também precisaram de atendimento

Homem de 67 anos recebeu alta no mesmo dia da intoxicação. O filho mais novo de Claviana também recebeu atendimento, mas foi liberado após constatado que não comeu a planta.