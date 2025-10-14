Operação prende seis pessoas por fabricação de bebidas adulteradas em SP

A Polícia Civil prendeu hoje seis pessoas por fabricação de bebidas adulteradas no estado de São Paulo. Os presos foram detidos em Guarujá, São José dos Campos e na capital paulista.
O que aconteceu
Os suspeitos foram detidos em flagrante por adulteração de garrafas e bebidas. Além disso, também houve uma prisão também por porte ilegal de arma. O objetivo da operação foi localizar e apreender produtos, maquinários e materiais utilizados para a produção de bebidas falsificadas. Também foram apreendidos celulares, documentos e outros objetos para auxiliar na identificação dos envolvidos e na comprovação dos crimes.
Somente após exames será possível identificar se houve uso de metanol na adulteração de bebidas nas fábricas clandestinas alvo da operação. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santo André, Poá, São José dos Campos, Santos, Guarujá, Presidente Prudente e Araraquara.
Testes preliminares feitos hoje já indicaram adulteração de bebidas, mas não necessariamente por metanol. "Em alguns locais, a Abrabe [Associação Brasileira de Bebidas] já efetuou testes preliminares e, até o presente momento, temos cinco pessoas presas pela adulteração das bebidas, uma presa por porte ilegal de arma e mais uma em deliberação sendo efetuada pela autoridade policial para saber se termos mais um preso ou não", afirmou o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian.
Investigações se iniciaram a partir da prisão em flagrante de um dos maiores fornecedores de bebidas falsificadas do Brasil, que ocorreu há cerca de dez dias. "Ele vendia garrafas com rótulos, tampinhas intactas e lacres, praticamente impossível de identificar a falsificação. Depois, descobrimos quem adquiriu esses produtos e estamos indo atrás deles hoje", explicou a delegada Leslie Caran Petrus, que coordenou a operação.
Um dos detidos na operação de hoje comprava garrafas do fornecedor já preso por 10% do valor original. Segundo a polícia, se o uísque valia R$ 3 mil, ele pagava R$ 300. "Eram enviados também os lacres, as tampinhas falsas, tudo isso. A partir disso, ele tinha as bombonas de uísque e de outras bebidas falsas e ele fazia de uma forma manual, botava o funil, colocava aquela bebida falsa, fechava, lacrava e revendia", explicou a delegada Leslie Caran Petrus.
Cinco pessoas morreram por consumo de metanol em bebidas
O Brasil registrou 32 casos confirmados de intoxicação por metanol. Ainda de de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde ontem, são181 ocorrências em investigação e 320 suspeitas descartadas.
Cinco mortes pelo consumo da substância foram confirmadas. Todas no estado de São Paulo, sendo três na capital, uma em São Bernardo do Campo e outra em Osasco. Com 100 casos em investigação, São Paulo continua sendo também o estado com o maior número de ocorrências confirmadas para a intoxicação da substância, com 23 notificações.
Ministério da Saúde informou que adquiriu um lote com 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol. O medicamento é destinado ao tratamento das intoxicações, que vêm sendo causadas pelo consumo de bebidas adulteradas. Cerca de mil ampolas continuarão em estoque e outras 1,5 mil unidades do fármaco começaram a ser distribuídas para o atendimento aos pacientes. São Paulo é o estado que recebe a maior quantidade em razão do maior número de casos.
