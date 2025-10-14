Operação prende seis pessoas por fabricação de bebidas adulteradas em SP

Testes preliminares feitos hoje já indicaram adulteração de bebidas, mas não necessariamente por metanol. "Em alguns locais, a Abrabe [Associação Brasileira de Bebidas] já efetuou testes preliminares e, até o presente momento, temos cinco pessoas presas pela adulteração das bebidas, uma presa por porte ilegal de arma e mais uma em deliberação sendo efetuada pela autoridade policial para saber se termos mais um preso ou não", afirmou o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian.

Investigações se iniciaram a partir da prisão em flagrante de um dos maiores fornecedores de bebidas falsificadas do Brasil, que ocorreu há cerca de dez dias. "Ele vendia garrafas com rótulos, tampinhas intactas e lacres, praticamente impossível de identificar a falsificação. Depois, descobrimos quem adquiriu esses produtos e estamos indo atrás deles hoje", explicou a delegada Leslie Caran Petrus, que coordenou a operação.

Um dos detidos na operação de hoje comprava garrafas do fornecedor já preso por 10% do valor original. Segundo a polícia, se o uísque valia R$ 3 mil, ele pagava R$ 300. "Eram enviados também os lacres, as tampinhas falsas, tudo isso. A partir disso, ele tinha as bombonas de uísque e de outras bebidas falsas e ele fazia de uma forma manual, botava o funil, colocava aquela bebida falsa, fechava, lacrava e revendia", explicou a delegada Leslie Caran Petrus.

Cinco pessoas morreram por consumo de metanol em bebidas

O Brasil registrou 32 casos confirmados de intoxicação por metanol. Ainda de de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde ontem, são181 ocorrências em investigação e 320 suspeitas descartadas.

Cinco mortes pelo consumo da substância foram confirmadas. Todas no estado de São Paulo, sendo três na capital, uma em São Bernardo do Campo e outra em Osasco. Com 100 casos em investigação, São Paulo continua sendo também o estado com o maior número de ocorrências confirmadas para a intoxicação da substância, com 23 notificações.