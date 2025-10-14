Ela teve rosto 'roubado' em falsa entrevista e virou vítima de golpe

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

Após aguardar cerca de meia hora, ela foi convidada para ir à outra sala, onde havia uma mesa com muitos currículos em cima. "Foi uma entrevista normal. Ele era muito comunicativo. Fez perguntas sobre trabalhos anteriores, me deu um formulário e tinha até uma folha que era interpretação de texto, com várias questões", contou.

Em dado momento, o suposto recrutador pediu para tirar uma foto dela. "Ele disse que era para a próxima etapa, porque precisava fazer um link para eu conversar diretamente com o gerente da empresa, que até então o nome era sigiloso. Já aconteceu nos meus dois últimos empregos de, na entrevista, não falarem o nome da empresa, por isso não desconfiei."

Pouco tempo depois, o suposto recrutador afirmou que a segunda entrevista dela já estava marcado com hora e data. As informações seriam enviadas por um aplicativo de mensagens.

Fiquei mais ou menos uma hora com ele e não desconfiei em nenhum momento. Vim para casa, e no outro dia recebo uma notificação no celular de que o meu financiamento tinha sido aprovado. Quando vi, tinham boletos de mais de R$ 2 mil para um financiamento de um carro. Fui falar com a gerente para dizer que não reconhecia e ele me falou que tinha acabado de sair de lá outra pessoa que tinha passado pela mesma situação e que isso era um golpe. Francielli Kretchmer

A mulher fez boletim de ocorrência e conseguiu tirar o nome do financiamento. Ao UOL, a Polícia Civil informou que prendeu dois homens, de 25 e 28 anos, em flagrante pelos crimes de estelionato e associação criminosa no dia 29 de setembro. Ao todo, os dois fizeram sete vítimas.