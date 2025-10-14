Influencer Buzeira é detido pela PF em operação contra tráfico e bets

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, foi um dos detidos na operação da Polícia Federal que tenta desarticular um grupo criminoso suspeito de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas com movimentações em criptomoedas e empresas de bets.

O que aconteceu

Buzeira foi detido. Não há até o momento informações sobre se ele era alvo dos mandados de prisão ou se foi preso por alguma irregularidade durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. O UOL entrou em contato com a defesa dele e aguarda retorno sobre o assunto.

Outro detido na operação de hoje foi o empresário Rodrigo Morgado. Ele é CEO de uma empresa de contabilidade e influenciador digital. Morgado ganhou notoriedade nas redes sociais após uma ex-funcionária denunciar irregularidades em um veículo que ganhou em um sorteio da empresa dele.