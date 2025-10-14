Influencer Buzeira é detido pela PF em operação contra tráfico e bets

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, foi um dos detidos na operação da Polícia Federal que tenta desarticular um grupo criminoso suspeito de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas com movimentações em criptomoedas e empresas de bets.
O que aconteceu
Buzeira foi detido. Não há até o momento informações sobre se ele era alvo dos mandados de prisão ou se foi preso por alguma irregularidade durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. O UOL entrou em contato com a defesa dele e aguarda retorno sobre o assunto.
Outro detido na operação de hoje foi o empresário Rodrigo Morgado. Ele é CEO de uma empresa de contabilidade e influenciador digital. Morgado ganhou notoriedade nas redes sociais após uma ex-funcionária denunciar irregularidades em um veículo que ganhou em um sorteio da empresa dele.
Morgado já tinha sido preso por suspeita de envolvimento com tráfico internacional de drogas em outra operação da PF. Ao UOL, o advogado Aureo Tupinambá Filho, que o representa, disse que ele "é inocente e vítima de perseguição".
Onze mandados de prisão e outros 19 de busca e apreensão são cumpridos em quatro estados brasileiros. A operação está em curso em Santa Catarina; São Paulo; Rio de Janeiro e Minas Gerais, segundo a PF. Os mandados de apreensão são cumpridos em Itajaí (SC); Mogi das Cruzes, Bertioga, São Paulo, Santos, Barueri, Birigui e Igaratá (SP); Rio de Janeiro (RJ) e Lagoa Santa (MG).
Entre os bens apreendidos pela PF na operação estão uma Ferrari e ao menos duas Porsches. Outros bens, como um relógio e dólares, também foram confiscados pela PF.
Suspeita é de que mais de R$ 630 milhões de origem ilícita tenham sido lavados pelo grupo, segundo a PF. A ação de hoje é um desdobramento da operação Narco Vela, de abril deste ano, que mirou no tráfico de drogas do porto de Santos para a Europa e prendeu 23 pessoas.
Criminosos teriam direcionado parte dos milhões desviados a estruturas de empresas ligadas ao setor de bets. Os nomes das empresas de bets supostamente envolvidas com o crime não foram divulgados pela PF.
Outra parte do dinheiro era desviada com movimentações em criptomoedas, segundo a investigação. Os alvos da operação tiveram mais de R$ 630 milhões de bens e valores bloqueados e podem responder por lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Além disso, a Polícia Criminal Federal da Alemanha, onde um dos suspeitos do crime mora, também colabora com a PF. Há medidas cautelares em nome do suspeito que está no exterior. Ele e os outros alvos da operação não tiveram os nomes divulgados.
