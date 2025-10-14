Quem era a modelo de SC encontrada morta com a filha em apartamento no RJ

A modelo Lidiane Aline Lorenço, 33, encontrada morta com a filha, Miana Sophya Santos, 15, em um apartamento no Rio de Janeiro, era estudante de medicina e influenciadora digital com quase 55 mil seguidores nas redes sociais.

Quem era a modelo

Natural de Santa Cecília (SC), Lidiane se mudou para o Rio há alguns anos, onde trabalhava como modelo e cursava medicina. Nas redes sociais, acumulava quase 55 mil seguidores e mantinha um perfil que mesclava ensaios fotográficos, reflexões pessoais e mensagens de fé.

Lidiane conciliava o curso de medicina com trabalhos eventuais como modelo e participações em campanhas publicitárias. Em diversas postagens, mencionava o esforço para manter a rotina de estudos e o sonho de concluir a formação na área da saúde. Amigos próximos relatavam que ela costumava dividir nas redes momentos de preparação para provas e estágios, além de expressar orgulho por estudar em uma universidade do Rio de Janeiro.