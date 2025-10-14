SP e Região Metropolitana têm problema de abastecimento de água após apagão

Partes da cidade de São Paulo e outros quatro municípios da Região Metropolitana estão com problemas de abastecimento de água por causa do apagão que atingiu parte do Brasil na madrugada de hoje.

O que aconteceu

Falta de energia atingiu a estação elevatória Santa Inês, que bombeia água do sistema Cantareira para estação de tratamento, afirmou a Sabesp. A energia no local foi restabelecida, mas o processo de fornecimento de água está em recuperação, explicou a empresa.

Na cidade de São Paulo, o abastecimento de água está comprometido em parte da zona norte e nos bairros de Cangaíba, Jardim Popular, Brás, Cursino, Vila Alpina, Jabaquara e Vila Romana. Fora da capital, as cidades atingidas foram Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e Guarulhos.