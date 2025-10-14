Assine UOL
Cotidiano

SP e Região Metropolitana têm problema de abastecimento de água após apagão

Do UOL, em São Paulo
Bombas da Estação Elevatória Santa Inês, da Sabesp, em imagem de arquivo
Bombas da Estação Elevatória Santa Inês, da Sabesp, em imagem de arquivo Imagem: Divulgação/Sabesp

Partes da cidade de São Paulo e outros quatro municípios da Região Metropolitana estão com problemas de abastecimento de água por causa do apagão que atingiu parte do Brasil na madrugada de hoje.

O que aconteceu

Falta de energia atingiu a estação elevatória Santa Inês, que bombeia água do sistema Cantareira para estação de tratamento, afirmou a Sabesp. A energia no local foi restabelecida, mas o processo de fornecimento de água está em recuperação, explicou a empresa.

Na cidade de São Paulo, o abastecimento de água está comprometido em parte da zona norte e nos bairros de Cangaíba, Jardim Popular, Brás, Cursino, Vila Alpina, Jabaquara e Vila Romana. Fora da capital, as cidades atingidas foram Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e Guarulhos.

Abastecimento vai voltar ao normal até a manhã de amanhã, explicou a Sabesp. A recomendação é de que o uso da água seja feito "de forma consciente" nas regiões afetadas, afirmou a Sabesp.

Apagão atingiu todas as regiões do Brasil

Um incêndio na subestação de Bateias, no Paraná, causou a interrupção de energia na madrugada de hoje. O problema aconteceu às 0h32 e as cargas foram retomadas à 1h30 nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste e às 2h30 na região Sul, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico.

Estados mais afetados pelo apagão foram São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Em São Paulo, 937 mil clientes ficaram sem energia. A situação estava normalizada na manhã de hoje, informou a Enel.

Equipes da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) vão inspecionar o local do incêndio hoje. O órgão informou que enviou ofícios às companhias envolvidas na ocorrência, sem detalhar quais são as empresas.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.