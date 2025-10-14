Assassina da feijoada escondeu corpo e tinha ajuda da irmã gêmea nas mortes

Ana Paula Veloso, 36, presa suspeita de matar envenenado um idoso com uma feijoada no Rio de Janeiro, teve a ajuda da irmã gêmea nas quatro mortes pelas quais é acusada, segundo a Polícia Civil de São Paulo. As duas estão presas.

Entenda participação da gêmea

Roberta Cristina Veloso Fernandes, 36, teria se mudado do Rio de Janeiro para São Paulo com a irmã. Em depoimento à polícia, ela afirmou que a mudança ocorreu no início de janeiro deste ano e que passaram a morar nos fundos do imóvel de Marcelo Hari Fonseca, uma das pessoas que Ana Paula teria matado. A motivação do crime, segundo as investigações, seria a apropriação da casa. A suspeita, no entanto, alega que agiu por causa de desentendimentos.

Ana Paula confessou ter matado Marcelo e disse ter contado com a ajuda da irmã para "limpar o lixo". De acordo com os investigadores, as duas teriam queimado o sofá onde o corpo foi encontrado e lavado o local com água, na tentativa de eliminar vestígios que pudessem ligá-las à morte.