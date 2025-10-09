Qual história do último A Hora vem primeiro à sua cabeça?

NotíciasQual história do último A Hora vem primeiro à sua cabeça?44 votos09/10/2025 12h06Deixe seu comentárioAprovação da isenção de IR para a classe médiaUnsplash Ratinho Jr. ocupando lugar de Tarcísio como anti-LulaArte/UOLTragédia do metanolGoverno de SPSonegação milionária do navio Madelyn Grace REUTERS/Ammar AwadVotarVer resultado parcial É preciso fazer login para votar na enquete. Cadastre-se grátis44 votosComunicar erroDeixe seu comentárioDeixe seu comentário O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.