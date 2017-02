Um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos manteve por unanimidade nesta quinta-feira (9) a suspensão temporária do decreto do presidente norte-americano, Donald Trump, de restringir a entrada nos Estados Unidos de viajantes de sete países de maioria muçulmana.

A decisão do 9º Tribunal de Apelações dos Estados Unidos ocorre após contestação dos Estados de Washington e Minnesota ao decreto. A Suprema Corte dos EUA provavelmente determinará o resultado final do caso.

Minutos depois da decisão da Justiça, Trump sugeriu que vai continuar com a batalha legal, e que a "segurança de nossa nação está em jogo".

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!