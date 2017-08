Polícia mata cinco suspeitos em ação antiterrorista em cidade ao sul de Barcelona

Do UOL, em São Paulo

A polícia catalã informou na madrugada desta sexta-feira (18, hora local) que cinco suspeitos foram mortos em uma operação policial contra uma tentativa de ataque terrorista na cidade de Cambrils, ao sul de Barcelona. Segundo a imprensa espanhola, pelo menos sete pessoas ficaram feridas. A polícia diz que trabalha com a possibilidade de o ataque frustrado estar ligado ao atentado em Barcelona, onde uma van atropelou dezenas de pessoas, deixando 13 mortos.

Os terroristas estavam em um Audi A3, que ultrapassou uma barreira policial e atropelou alguns pedestres. Os suspeitos estariam usando cinturões explosivos e levavam armas. Segundo a polícia, um dos feridos é um policial, e dois feridos foram hospitalizados em estado grave.

Os serviços de emergência da Catalunha pediram no Twitter para que as pessoas ficassem "em casa, seguras". O incidente ocorreu na rambla marítima de Cambrils, nos arredores de Tarragona. Explosões controladas foram realizadas pela polícia em Cambrils.

Mais cedo, autoridades confirmaram que o autor do atentado contra dezenas de pessoas no centro de Barcelona, na Espanha, está foragido. A polícia prendeu dois suspeitos, mas afirmou que nenhum deles dirigia o veículo. Além dos 13 mortos, mais de 100 pessoas ficaram feridas, 15 delas em estado gravíssimo, no atropelamento nas Ramblas, área turística famosa da cidade.

A polícia afirmou ainda acreditar que o ataque em Cambrils teria ligação com a explosão de uma casa em Alcanar, perto de Barcelona --uma pessoa morreu na explosão. Acredita-se que explosivos eram preparados no local.

Ataque em Barcelona

Arte/UOL Local do atentado em Barcelona

O incidente ocorreu por volta das 17h (horário local). Uma van branca avançou cerca de 500 metros sobre um calçadão com o veículo e depois fugiu a pé, disseram testemunhas. Segundo a polícia, o motorista desceu do veículo sem fazer qualquer manifestação ou grito e deixou o local supostamente desarmado. Entre os detidos estão um cidadão marroquino e outro do enclave espanhol de Melilla.

Autoridades confirmaram ainda que a explosão de uma casa na madrugada desta quinta em Alcanar, nos arredores de Barcelona, em que uma pessoa morreu e sete pessoas ficaram feridas, tem ligação com o ataque.

O furgão branco usado no atentado teria sido alugado por Driss Oukabir, que é um dos presos. Porém, segundo a imprensa catalã, ele afirmou que Driss Oukabir e seus documentos teriam sido roubados. Ele seria um cidadão francês e mora na Catalunha.