Belga em férias com a família, dois italianos: conheça as vítimas do atentado em Barcelona

Aos poucos, vão sendo conhecidas as vítimas do atentado terrorista ocorrido na quinta em Barcelona. Entre as 13 pessoas atropeladas nas Ramblas, importante ponto turístico da cidade, em uma tarde de verão.

Entre as vítimas, há turistas que passeavam em família e um jovem italiano que aproveitava as férias com a namorada.

Além dos mortos no centro de Barcelona, um segundo ataque em Cambrils matou a 14ª pessoa.

Oficialmente, entre os mortos e feridos há pessoas de 35 nacionalidades diferentes. De acordo com o Itamaraty, não há informações de brasileiros atingidos.

Elke Vanbockrjick visitava Barcelona ao lado do marido e de dois filhos

Mãe de dois filhos

A belga Elke Vanbockrijck, 44, visitava a cidade ao lado de seu marido e de seus filhos de 10 e 14 anos. A turista vivia na cidade de Tongeren.

Ela trabalhava em um banco belga e aproveitava as férias com a família na Espanha, segundo moradores de sua cidade. De acordo com a agência AP, o marido e os filhos não foram feridos durante o ataque.

Elke era conhecida por gostar muito de futebol. Segundo o presidente do time KFC Heur Torgeren falou à AP, a belga estava quase diariamente no clube acompanhando os treinos e partidas de seus filhos.

No Twitter, o vice-premiê da Bélgica, Didier Reynders, lamentou o ocorrido. "Envio minhas condolências à família e aos seus próximos."

Italiano teria salvado filho

O italiano Bruno Gullota, 35, estava na cidade com a esposa e seus dois filhos pequenos. Um colega de trabalho de Gulotta, que conversou com sua esposa, contou à agência Ansa que ele teria salvado seus dois filhos antes de ser atingido pela van, ao se jogar em frente aos filhos quando o veículo se aproximada.

A mulher de Gulotta teria dito ainda que o marido segurava a mão do filho de seis anos quando o ataque aconteceu. A família é de Legnano.

Bruno Gulotta (ao centro de preto), em foto com colegas de trabalho

No site oficial da Tom's Hardware, amigos de Gulotta fizeram uma homenagem com fotos e um longo texto.

"Ontem à tarde, terroristas em Barcelona mataram o amigo e colega Bruno Gulotta, diretor de marketing e vendas de hardware da Tom. Hoje, para nós é um dia de luto. Nos reunimos todos em apoio à Martina e os dois filhos de Bruno", diz um dos trechos.

Engenheiro com namorada

Outro italiano, Luca Russo tinha 25 anos e estava passeando na cidade catalã com a namorada Marta Scomazzon, que está entre os feridos e internada por conta de fraturas ósseas, segundo a agência Ansa.

Espanhol de 60 anos

O espanhol Francisco Lopez Rodríguez, de 60 anos, morreu também após atropelamento nas Ramblas. Segundo o jornal El País, ele era nascido em Granada e passeava pelo calçadão com sua mulher, que está internada com ferimentos graves.

Francisco Lopez Rodriguez desaparecido foto en las ramblas antes del atentado pic.twitter.com/ 8AHq9m2eK3 — Raquel Baron Lopez (@rachelbaron1976) 18 de agosto de 2017

O governo português confirmou a morte de uma portuguesa de 74 anos durante o ataque. Segundo jornais locais, ela seria moradora da região de Lisboa.

