Polícia confirma morte dos quatro terroristas procurados por ataques na região de Barcelona

A polícia espanhola confirmou nesta sexta-feira (18) que os quatro suspeitos de participação nos atentados realizados na véspera foram mortos no ataque realizado em Cambrils. Entre eles está Moussa Oukabir, de 17 anos, suspeito de ser o motorista que atropelou dezenas de pessoas nas Ramblas, em Barcelona, e os três que eram buscados pela polícia.

Além de Oukabir, foram identificados de Said Aalla, 18, Mohamed Hychami, 24, e Younes Abouyaaqoub, 20.

Além destes quatro, um quinto terrorista foi morto em Cambrils, mas ele ainda não foi identificado. Todos eram de origem marroquina e moradores de Ripoll, no norte da região.

Até o momento, quatro pessoas foram presas, incluindo Driss Oukabir, 28 anos e irmão de Moussa, a quem acusa de ter roubado seus documentos para alugar um furgão usado na fuga depois do ataque.

Horas após o atentado com a van no principal calçadão de Barcelona, a polícia baleou e matou cinco pessoas no resort catalão de Cambrils, a 120 quilômetros de Barcelona, depois que estes lançaram seu carro contra pedestres e policiais. Os cinco agressores tinham um machado e facas no carro e vestiam coletes explosivos falsos, informou a polícia.

O atentado em Barcelona deixou 14 mortos e mais de 100 feridos. Autoridades confirmam que 61 feridos permanecem internados, 17 deles em estado crítico e 25 em estado grave.

O Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. A Espanha manteve o alerta antiterror em todo o país no nível 4 (alto) dos 5 possíveis, sendo o 5º nível representa o risco de ataque altíssimo.

Estado Islâmico

Entre os 113 detidos na Espanha entre 2013 e 2016 por atividades relacionadas com o grupo autodenominado Estado Islâmico (EI), mais de 27% viviam em Barcelona, 30% em território catalão, de acordo com um relatório divulgado pelo Real Instituto Elcano, um dos principais centros de estudos estratégicos do país.

O perfil dos detidos na Espanha vinculados ao EI, ainda conforme o relatório do Real Instituto Elcano, mostra que 45,3% deles são espanhóis, 41,1%, marroquinos e 13,6%, de outras nacionalidades.

"São antes de tudo homens jovens, casados e com filhos, tanto os espanhóis quanto os marroquinos, em sua maioria com ensino médio e com uma taxa de desemprego semelhante ao do conjunto da população espanhola. Não é incomum que tenham antecedentes criminais. Embora tenham ascendência muçulmana, o conhecimento do Islã e da sharia ou da lei islâmica costuma ser elementar", afirma o relatório Estado Islâmico na Espanha, elaborado pelos investigadores Carola García-Calvo e Fernando Reinares.

"A Catalunha é a zona em que os processos de radicalização que detectamos aconteceram de forma mais rápida e cuja comunidade islâmica se caracteriza por ser mais radical e com mais vínculos com outros extremistas da Europa", destaca o Informe Anual de Segurança Nacional de 2016, documento elaborado pelo governo espanhol. Essa observação ajuda a entender o contexto que foi pano de fundo para os últimos atentados.