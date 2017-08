Autor de ataque em Barcelona foi morto; polícia espanhola procura mais 3 suspeitos

Stringer/Reuters

A polícia espanhola confirmou que o suspeito de ter dirigido a van que atropelou uma multidão e deixou 13 mortos e feridos em Barcelona, na quinta-feira (17), foi morto horas depois em uma operação após os ataques em Cambrils, de acordo com o jornal "El País". Ele foi identificado como Moussa Oukabir, de 17 anos, de origem marroquina.

Segundo o jornal, outros três suspeitos estão sendo procurados por participação nos atentados. São Said Aalla, 18, Mohamed Hychami, 24, e Younes Abouyaaqoub, 20, também de origem marroquina.

La policía busca a tres jóvenes por su supuesta relación con los atentados https://t.co/I3zkFnn39A El cuarto ha sido abatido en Cambrils pic.twitter.com/ LhPgrF8Dqi — EL PAÍS (@el_pais) August 18, 2017

Quatro pessoas -três marroquinos e um espanhol-, entre 21 e 34 anos, já foram detidas nas investigações dos atentados. Um deles é o Driss Oukabir, irmão mais velho de Moussa, cuja participação nos ataques ainda não está clara. Nenhum deles tinha antecedentes criminais ligado a terrorismo, segundo os policiais.

Cinco terroristas --um deles, o já citado Moussa Oukabir-- foram mortos pela polícia na quinta à noite em Cambrils, usando coletes com explosivos falsos.

A explosão que na noite da última quarta-feira (16) destruiu uma casa na cidade de Alcanar, onde havia vários cilindros de gás butano para produzir bombas, de acordo com a polícia, fez com que os terroristas planejassem o atropelamento em Barcelona de forma "desesperada".

"Eles preparavam um grande atentado, ou vários. A explosão de Alcanar permitiu evitar atentados de maior envergadura", disse Trapero.

Atentado em Barcelona deixa mortos e centenas de feridos

O atentado em Barcelona

Arte/UOL Local do atentado em Barcelona

No atentado da tarde, uma van de cor branca atravessou em zigue-zague e a toda velocidade por cerca de 500 metros nas Ramblas, onde, especialmente nessa época do ano, turistas espanhóis e estrangeiros costumam passear. Percorreu centenas de metros atropelando pessoas e gerando cenas de pânico.

Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, entre as vítimas deste atropelamento estão menores de idade e pessoas da Espanha, França, Alemanha, Holanda, Argentina, Venezuela, Bélgica, Peru, Romênia, Irlanda, Cuba, Grécia, Macedônia, Reino Unido, Áustria, Paquistão, Taiwan, Canadá, Equador, Estados Unidos, Filipinas, Kwaiti, Turquia e China.

A área do ataque ficou isolada em um raio de 200 metros. As lojas ficaram fechadas e começaram a ser esvaziadas mais de uma hora depois do ataque. As autoridades da Catalunha fecharam as estações de metrô e trem nos arredores. A reportagem do UOL estava no local na hora do ataque.

Um toque de recolher foi pedido para facilitar as buscas no local; a indicação é que as pessoas não transitem por Barcelona "a não ser que seja extremamente necessário.

Nas últimas semanas, pichações com ameaças contra turistas apareceram em Barcelona, que atrai ao menos 11 milhões de visitantes por ano.

Las Ramblas é uma avenida de 1,2 quilômetros que atravessa o centro de Barcelona, desde a Praça da Catalunha até o monumento a Cristóvão Colombo, de frente para o mar. É a avenida mais popular de Barcelona, lugar onde historicamente a cidade comemora os triunfos do Barça. A via atravessa o coração da cidade e em seu entorno estão a sede dos poderes políticos, o governo catalão e o da cidade, espiritual, com a catedral e a grande igreja de Santa María del Mar, e financeiro, com as sedes do La Caixa ou da medieval Llotja del Mar, no final do passeio, perto do mar. Ela é dividida em cinco seções: Rambla de Canaletas, dos Estudos, de las Flores, dos Capuchinos (com a Boquería e o Liceu), e de Santa Mónica, desembocando ao mar

Policial espanhol mata suspeito após ataques em Cambrils

O ataque em Cambrils

Os supostos terroristas de Cambrils estavam em um Audi A3, que ultrapassou uma barreira policial. Cinco suspeitos foram mortos.

"Do nada escutamos tiros - pam, pam, pam - e muitos gritos. Me joguei na praia e fiquei sem me mover. Você só pensa em fugir", disse à agência de notícias AFP Joan Marc Serra Salinas, um garçom de 21 anos que estava próximo ao local do ataque.

"Estávamos na zona portuária, havia um restaurante com uma orquestra. O veículo bateu no carro da polícia e depois capotou", revelou um francês de 49 anos, que não disse seu nome.

Os serviços de emergência da Catalunha pediram no Twitter para que as pessoas ficassem "em casa, seguras". O incidente ocorreu na rambla marítima de Cambrils, na província de Tarragona.

A Espanha foi o alvo do pior atentado extremista na Europa em março de 2004, quando uma dezena de bombas explodiram nos trens nos arredores de Madri, deixando 191 mortos. Os ataques foram reivindicados por uma célula islamita radical em nome da Al-Qaeda.

Desde julho de 2016, veículos têm sido usados para atropelar multidões em uma série de ataques terroristas na Europa, deixando bem mais de 100 mortos em Nice, Berlim, Londres e Estocolmo.