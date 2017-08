Do UOL, em São Paulo

Jaime Reina/AFP Photo Policiais patrulham área externa da arena em Nimes, na França, na primeira etapa da Volta da Espanha

Dois dias depois dos ataques terroristas em Barcelona, na Espanha, um alerta de tiroteio na estação central de trem de Nimes, cidade francesa a cerca de 400 quilômetros da capital da Catalunha, esvaziou as ruas e mobilizou as forças de segurança neste sábado (19), informa a imprensa espanhola. A prefeitura local negou que tenham ocorrido tiros.

Informações preliminares apontavam que três homens armados chegaram em um trem vindo da capital Paris por volta das 21h (no horário local) e abriram fogo assim que saíram do vagão. Houve correria, a estação foi esvaziada e a polícia fez uma varredura no local.

Horas depois, a Prefeitura de Nimes emitiu um comunicado informando que não houve tiroteio, apenas que homens armados estariam circulando pela estação, o que causou a correria. Um dos suspeitos teria sido preso pela polícia.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", os jornalistas que estavam na cidade para cobrir a primeira etapa da Volta da Espanha, competição ciclística que começou em Nimes neste sábado, foram impedidos pela organização de deixar a sala de imprensa montada pela organização. Um jornalista que havia deixado o local disse que ouviu vários disparos e viu uma multidão fugindo da estação de trem.

A segurança estava reforçada na cidade para a realização do tradicional evento esportivo. Com o alerta de tiroteio, as ruas da cidade de cerca de 150 mil habitantes ficaram vazias.

No Twitter, usuários postaram fotos e vídeos da estação de trem isolada:

Witness possibly saw armed men. Police closed off Nîmes train station for a search https://t.co/Jdief1Hi3T pic.twitter.com/ v9dZ7h60iK — José Been (@TourDeJose) 19 de agosto de 2017

Ataques em série

Neste sábado, um homem armado com uma faca feriu oito pessoas na cidade russa de Surgut antes de ser morto a tiros pela polícia. O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. Antes, a polícia russa chegou a afirmar que não acreditava na hipótese de um atentado terrorista. Autoridades investigam possíveis antecedentes psiquiátricos do agressor, que já teria sido identificado.

Nesta sexta-feira (18), outro ataque a faca deixou ao menos dois mortos e oito feridos na Finlândia. O agressor foi preso pela polícia.

Na quinta (17), uma van atropelou dezenas de pessoas no centro de Barcelona e deixou ao menos 13 mortos e cem feridos.